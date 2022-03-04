Fazer приостанавливает экспорт в Россию

Финская компания Fazer объявила, что приостанавливает поставки всей своей продукции в Россию. Соответствующее сообщение опубликовано на ее сайте. Fazer производит конфеты Geisha, Dumle, Fazermint, Liqueur Fills, а в России продает также хлеб под брендами Fazer и «Хлебный дом».

«Экспорт Fazer в Россию состоит из кондитерских изделий и продукции мукомольной промышленности с общим объемом чистых продаж примерно в 12,5 миллиона евро», — сказано в публикации.

В заявлении также добавляется, что Fazer продолжает следить за развитием ситуации и тем, какие санкции и контрсанкции будут вводиться в дальнейшем. Компания намерена следовать законам и предписаниям, указали там.