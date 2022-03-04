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5 часов назад

Производитель конфет Geisha приостановил поставки в Россию

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Финская компания Fazer объявила, что приостанавливает поставки всей своей продукции в Россию. Соответствующее сообщение опубликовано на ее сайте. Fazer производит конфеты Geisha, Dumle, Fazermint, Liqueur Fills, а в России продает также хлеб под брендами Fazer и «Хлебный дом».

Fazer приостанавливает экспорт в Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Экспорт Fazer в Россию состоит из кондитерских изделий и продукции мукомольной промышленности с общим объемом чистых продаж примерно в 12,5 миллиона евро», — сказано в публикации.

В заявлении также добавляется, что Fazer продолжает следить за развитием ситуации и тем, какие санкции и контрсанкции будут вводиться в дальнейшем. Компания намерена следовать законам и предписаниям, указали там.

Fazer — не первая компания, объявившая о приостановке поставок в Россию на фоне санкций Запада, последовавших за объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперацией, целью которой была названа «демилитаризация и денацификация» Украины. Отмечается также подорожание поступающей импортной продукции, которое Минсельхоз объясняет курсовыми колебаниям и усложнением логистики.

Компании,Владимир Путин,
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