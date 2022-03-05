Раскрыта причина приостановки поставок продукции Samsung в РФ

Южнокорейская компания Samsung объяснила причину приостановки поставок своих товаров в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yonhap.

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По словам источника южнокорейского издания в Samsung, в корпорации назвали причиной прекращения поставок в страну проблему с отправкой товаров. Отмечается, что ситуация связана с физической невозможностью доставить продукцию компании и сложностями с экспортом в Россию. При этом собеседник агентства отметил, что компания сейчас разрабатывает ответные меры.

Источник в корпорации также рассказал, что заводы Samsung на территории России сейчас функционируют в нормальном режиме. Тем не менее, если перебои с поставками продолжатся, то могут возникнуть и проблемы в работе предприятий в России.