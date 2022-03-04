Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России

Американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России в связи с началом военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

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«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — отметили в Microsoft.

Ранее в России приостановили свою деятельность и продажи компании Panasonic, Siemens, IKEA, H&M, COS, Asos и другие.