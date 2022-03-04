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4 часа назад

Carlsberg останавливает поставки в Россию

Вероника Полынина

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group останавливает экспортные отгрузки в России и отказывается от новых инвестиций в РФ, сообщает «Интерфакс».

Carlsberg останавливает поставки в Россию
Фото: ReutersReuters

В компании сообщили, что останавливают все экспортные отгрузки в адрес своей российской дочерней компании «Балтика».

Carlsberg отметил, что будет соблюдать все санкции в отношении России и продолжит оценивать ситуацию с точки зрения своего российского бизнеса.

Также концерн намерен пожертвовать 75 млн датских крон (около 10 млн евро) на помощь нуждающимся на Украине.

Пивоваренная компания «Балтика» является 100-процентной «дочкой» Carlsberg Group. Ее доля на российском рынке составляет 27,3%. Компании принадлежат 8 заводов в РФ. В прошлом году «Балтика» заплатила 61,1 млрд рублей налогов в бюджеты регионов своего присутствия.

Ранее ряд производителей пива в Чехии принял решение отказаться от поставок пива в Россию из-за ситуации на Украине. Об уходе с российского рынка объявили Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard, Kozel.

Компании,
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