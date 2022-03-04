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2 часа назад

Henkel останавливает инвестиции в Россию

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Немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG объявил, что останавливает все инвестиции в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление компании.

Henkel останавливает инвестиции в Россию
Фото: ТАССТАСС

По словам гендиректора Henkel Карстена Кнобеля, компания замораживает все свои будущие инвестиции в стране, например, такие как расширение производства. Помимо этого, прекращается реклама в государственных медиа и отменяется вся спонсорская деятельность в России.

Carlsberg останавливает поставки в Россию

При этом концерн продолжит поставку товаров, таких как товары и для дома и средства личной гигиены. Но компания будет следить за дальнейшим развитием событий и в соответствии с ними принимать решения.

Уже многие иностранные компании приостановили свою деятельность или прекратили поставки в Россию за последние дни. Среди них - Intel, поставщик ПО для строительства Autodesk, ИКЕА и другие.

Компании,Intel,Ikea,
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