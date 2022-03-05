Heineken приостановит экспорт пива в РФ

Нидерландский концерн Heineken принял решение приостановить экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
«Концерн Heineken объявил о приостановке новых инвестиционных проектов, а также экспорта пива в Россию», - говорится в заявлении.
Вместе с тем в концерне отметили, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме.
«Нашим приоритетом остается забота о безопасности и благополучии сотрудников, а также выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями», - указали в Heineken.
Ранее сообщалось, что датская пивоваренная компания Carlsberg, в которую входят также такие бренды, как Tuborg, Holsten и Kronenbourg, приостановили инвестиции в РФ. Также было принято решение прекратить поставки своей продукции российской компании «Балтика».