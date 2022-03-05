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2 часа назад

Heineken приостановит экспорт пива в РФ

Лера Букина

Нидерландский концерн Heineken принял решение приостановить экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Heineken приостановит экспорт пива в РФ
Фото: ТАССТАСС

«Концерн Heineken объявил о приостановке новых инвестиционных проектов, а также экспорта пива в Россию», - говорится в заявлении.

Вместе с тем в концерне отметили, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме.

Carlsberg останавливает поставки в Россию

«Нашим приоритетом остается забота о безопасности и благополучии сотрудников, а также выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями», - указали в Heineken.

Ранее сообщалось, что датская пивоваренная компания Carlsberg, в которую входят также такие бренды, как Tuborg, Holsten и Kronenbourg, приостановили инвестиции в РФ. Также было принято решение прекратить поставки своей продукции российской компании «Балтика».

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