Heineken приостановит экспорт пива в РФ

Нидерландский концерн Heineken принял решение приостановить экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

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«Концерн Heineken объявил о приостановке новых инвестиционных проектов, а также экспорта пива в Россию», - говорится в заявлении.

Вместе с тем в концерне отметили, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме.

«Нашим приоритетом остается забота о безопасности и благополучии сотрудников, а также выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями», - указали в Heineken.