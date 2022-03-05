"Только под дулом пистолета": Илон Маск отказалcя блокировать российские СМИ

Американский предприниматель Илон Маск заявил в субботу, что принадлежащая ему система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ.
"Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета", - написал Маск на своей странице в Twitter.
Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг).