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2 часа назад

Маск заявил, что Starlink заблокирует российские СМИ "только под дулом пистолета"

ТАССТАСС

Американский предприниматель Илон Маск заявил в субботу, что принадлежащая ему система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ.

"Только под дулом пистолета": Илон Маск отказалcя блокировать российские СМИ
Фото: EPAEPA

"Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета", - написал Маск на своей странице в Twitter.

Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг).

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