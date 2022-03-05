Сеть гипермаркетов Metro не планирует прекращать свою деятельность в России

Информация о закрытии сети торговых центров ритейлера Metro в России не соответствует действительности. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Оперштаб Оперштаб

— Metro не планирует прекращать свою деятельность в России. В последнее время компания показывает стабильный рост, — передает сообщение агентство.

Как отметили в пресс-службе, работа торговых центров идет стабильно. Проблем с поставками товаров не наблюдается и не прогнозируется. В компании сформирован достаточный запас товаров и налажены цепочки поставок.

— Компания продолжит вести бизнес в России и поддерживать наших клиентов, в том числе и компании малого и среднего бизнеса, — резюмировали в пресс-службе.

До этого стало известно, что компания Samsung в скором времени возобновит свою работу на территории России в обычном режиме. Об этом сообщил источник в компании. По его словам, сервисное обслуживание в РФ производится в полном объеме.

4 марта американская компания Microsoft решила приостановить продажу товаров и предоставление услуг на территории России.