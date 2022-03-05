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1 час назад

Платежная система PayPal приостановила работу в России

ТАССТАСС

Электронная платежная система PayPal в субботу приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.

Платежная система PayPal приостановила работу в России
Фото: ReutersReuters

"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", - заявил директор PayPal Дэн Шульман.

Он также добавил, что компания поддерживает международное сообщество, осуждающее военную операцию на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Многие крупные компании, включая Microsoft, IKEA, H&M и Siemens, заявили, что ограничивают свою деятельность в России.

Компании,Владимир Путин,PayPal,Siemens,Ikea,Microsoft,ЕС,
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