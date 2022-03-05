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1 час назад

Люксовые бренды закрыли магазины в России

Лера Букина

Группа Kering, объединяющая ряд люксовых брендов, включая Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, сообщила, что временно закрывает все магазины в России на фоне «нынешней ситуации в Европе». Об этом сообщает агентство «Прайм».

Люксовые бренды закрыли магазины в России
Фото: ReutersReuters

«На фоне растущих опасений из-за нынешней ситуации в Европе Kering временно закрывает магазины всех принадлежащих ей домов, которыми группа управляет напрямую в стране», — говорится в заявлении.

Группу Kering основали в 1962 году, в нее входят бренды Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin и Girard-Perregaux.

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В частности, крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании подчеркнули, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами. Также британский интернет-магазин и производитель одежды Asos решил приостановить доставку товаров в Россию.

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