eBay прекратил доставлять заказы в Россию

Американская компания eBay, которая специализируется на онлайн-продажах, приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

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Решение связано с ситуацией вокруг Украины. Отмечается, что компания приостановила «международную доставку на Украину и в Россию с 3 марта, чтобы защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках».

В eBay подчеркнули, что компания «приостановила взимание комиссии за реализацию для пользователей на Украине, чтобы смягчить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств».

eBay Inc. является одной из крупнейших в мире американских компаний в области коммерции. Она оперирует на 190 рынках. Исследование Data Insight показало, что eBay был самым популярным экспортным маркетплейсом в России в 2021 году.