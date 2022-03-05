Activision Blizzard прекращает продажи в России

«Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в России, пока продолжается этот конфликт. Мы продолжим искать способы поддержать украинский народ. Мы заверяем вас, что безопасность наших сотрудников является главным приоритетом нашей руководящей команды. Мы делаем все возможное, чтобы помочь сотрудникам и их семьям, которые непосредственно пострадали от этой трагедии»,— указано в заявлении.