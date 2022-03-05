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33 минуты назад

Activision Blizzard прекращает продажи в России

Лера Букина

Activision Blizzard, одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр, решила прекратить продажи игр на территории России. Об этом говорится в сообщении организации.

Activision Blizzard прекращает продажи в России
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что часть выручки будет отчисляться на гуманитарную помощь Украине. Activision Blizzard владеет правами на такие франшизы, как Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft.

«Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в России, пока продолжается этот конфликт. Мы продолжим искать способы поддержать украинский народ. Мы заверяем вас, что безопасность наших сотрудников является главным приоритетом нашей руководящей команды. Мы делаем все возможное, чтобы помочь сотрудникам и их семьям, которые непосредственно пострадали от этой трагедии»,— указано в заявлении.

Компания уже выделила $300 тысяч финансовой помощи Украине.

Ранее о приостановке продаж компьютерных игр в России сообщили Electronic Arts и Nintendo. Уход компаний с российского рынка может быть обусловлен волатильностью российской валюты на фоне очень низкой ликвидности.

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