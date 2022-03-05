«Только под дулом пистолета»: Маск отказался блокировать российские СМИ

Илон Маск отказался блокировать материалы российских СМИ в своей сети спутникового интернета Starlink. Как пишет «Газета.ru», свое решение он объяснил приверженностью свободе слова.

Фото: Reuters Reuters

«Правительства некоторых стран (не Украины) рекомендовали Starlink блокировать российские средства массовой информации. Мы не будем этого делать — если только под дулом пистолета. Извините за то, что я абсолютный сторонник свободы слова», — заявил Маск.

Напомним, что ранее миллиардер направил в Украину терминалы для подключения к спутниковому интернету Starlink. Сама сеть была запущена в феврале 2018 года — она предназначена для доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества спутников массой до 500 кг.