«Только под дулом пистолета»: Маск отказался блокировать российские СМИ

Илон Маск отказался блокировать материалы российских СМИ в своей сети спутникового интернета Starlink. Как пишет «Газета.ru», свое решение он объяснил приверженностью свободе слова.
«Правительства некоторых стран (не Украины) рекомендовали Starlink блокировать российские средства массовой информации. Мы не будем этого делать — если только под дулом пистолета. Извините за то, что я абсолютный сторонник свободы слова», — заявил Маск.
Напомним, что ранее миллиардер направил в Украину терминалы для подключения к спутниковому интернету Starlink. Сама сеть была запущена в феврале 2018 года — она предназначена для доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества спутников массой до 500 кг.
Ранее в ответ на спецоперацию РФ по денацификации Украины страны Запада стали блокировать вещание российских СМИ. В частности, трансляцию RT прекратили в США, в нескольких странах Европы и в Африке. Apple и Google запретили скачивать приложения RT и Sputnik, а YouTube заблокировал их каналы.