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27 минут назад

«Только под дулом пистолета»: Маск отказался блокировать российские СМИ

Елена Прошина

Илон Маск отказался блокировать материалы российских СМИ в своей сети спутникового интернета Starlink. Как пишет «Газета.ru», свое решение он объяснил приверженностью свободе слова.

«Только под дулом пистолета»: Маск отказался блокировать российские СМИ
Фото: ReutersReuters

«Правительства некоторых стран (не Украины) рекомендовали Starlink блокировать российские средства массовой информации. Мы не будем этого делать — если только под дулом пистолета. Извините за то, что я абсолютный сторонник свободы слова», — заявил Маск.

Напомним, что ранее миллиардер направил в Украину терминалы для подключения к спутниковому интернету Starlink. Сама сеть была запущена в феврале 2018 года — она предназначена для доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества спутников массой до 500 кг.

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Ранее в ответ на спецоперацию РФ по денацификации Украины страны Запада стали блокировать вещание российских СМИ. В частности, трансляцию RT прекратили в США, в нескольких странах Европы и в Африке. Apple и Google запретили скачивать приложения RT и Sputnik, а YouTube заблокировал их каналы.

Компании,Илон Маск,Google,Apple,
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