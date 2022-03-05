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3 часа назад

Платежная система PayPal прекращает работать в России

Лера Букина

Платежная система PayPal решила прекратить работу в России, однако какое-то время еще есть возможность вывести деньги. Об этом говорится в Telegram-канале Альфа-банка.

Платежная система PayPal приостановила работу в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он советует проверить свой кошелёк на PayPal и перевести деньги на банковскую карточку.

«Платежная система PayPal прекращает работать в России, но какое-то время вывести деньги ещё можно. Проверьте свой аккаунт, там может лежать несколько десятков долларов, про которые вы забыли. Переводы на наши карты проходят как обычно, без ограничений», — сказано в сообщении.

Ранее об ограничениях против России объявили такие компании, как Visa, Mastercard, American Express, платежная система Apple Pay. Google Pay приостановил свое сотрудничество со многими российскими финансовыми институтами. Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о начале военной операции по демилитаризации Украины. За этим решением последовал ответ со стороны западных стран.

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