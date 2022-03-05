Платежная система PayPal приостановила работу в России

«Платежная система PayPal прекращает работать в России, но какое-то время вывести деньги ещё можно. Проверьте свой аккаунт, там может лежать несколько десятков долларов, про которые вы забыли. Переводы на наши карты проходят как обычно, без ограничений», — сказано в сообщении.