«Ашан» ввел ограничения на покупку товаров для борьбы со спекулянтами

В сети «Ашан» в Москве решили ввести ограничения на покупку консервов, растительного масла, круп и сахара за одно посещение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Минпромторге ранее сообщили, что пошли навстречу крупным торговым сетям и позволили им ограничивать продажу ряда товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками. Там заявили, что в ряде регионов РФ зафиксированы случаи, когда покупатели с целью перепродажи закупали колоссальные объемы таких товаров.

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В торговом зале в «Ашане» встречаются предупреждающие надписи об ограничениях на покупку ряда товаров.

«Уважаемые покупатели! Каждый день мы пополняем полки, потому вы всегда найдёте все необходимые товары. Приобретайте, пожалуйста, не более 5 банок консервированных продуктов, 5 литров растительного масла, 5 кг товаров категории крупа, мука, макаронные изделия, 10 кг сахар-песок. За одно посещение», - указано в развешенных объявлениях.

В Крыму можно увидеть объявление о введении лимита на разовую покупку некоторых товаров у каждой кассы магазина. Покупателей просят за один раз не приобретать больше 10 килограммов сахара, макаронных изделий, 5 литров подсолнечного масла, 5 банок мясных консервов.

«Ограничения ввели буквально сегодня. Потому что невозможно, ничего не успеваем выставить (на полки). Это ограничение на одно посещение», - заявила кассир торгового центра.

Также сообщается об отсутствии изменений в

ассортименте продовольственной продукции в магазине. Ажиотажного спроса в отношении продукции, на которую введены ограничения, не наблюдается. Тем не менее, в магазине подтвердили, что лимит ввели в связи с некоторым ростом спроса.

В гипермаркете «Ашан» в торгово-развлекательном центре «Кристалл» в Восточном административном округе Тюмени кассир сначала позволила купить 11 пачек сахара в одни руки, однако потом, когда пробивала покупки, выяснила, что такой объем продать не представляется возможным.

«Максимально 10, компьютер не дает», - указала она.