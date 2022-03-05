Zara закрыла магазины и онлайн-продажу в России

Испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в России. Об этом сообщает Mash .

Ранее в марте стало известно, что испанский ретейлер Mango приостанавливает работу на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании отметили, что ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания не может гарантировать обеспечение своей деятельности на территории РФ.