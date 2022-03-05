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2 часа назад

Zara закрыла магазины и онлайн-продажу в России

Lenta.ruLenta.ru

Испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в России. Об этом сообщает Mash.

Zara закрыла магазины и онлайн-продажу в России
Фото: ReutersReuters

Ранее в марте стало известно, что испанский ретейлер Mango приостанавливает работу на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании отметили, что ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания не может гарантировать обеспечение своей деятельности на территории РФ.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с компаниями Swarovski, Hermes, Asos, IKEA, Nike.

Компании,Ikea,
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