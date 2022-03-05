Компания Inditex, владеющая несколькими популярными брендами одежды, приостанавливает работу всех магазинов и онлайн-платформ в России. Она намерена закрыть магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на сообщение компании Inditex.

«В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность»,— подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что о приостановке деятельности в России объявили многие иностранные компании, среди которых немецкие автоконцерны Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, шведская ИКЕА, крупнейшая мировая сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz, германский производитель программного обеспечения для организаций SAP и другие.