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1 час назад

Франция посоветовала своим компаниям не спешить покидать Россию

Елена Прошина

Правительство Франции рекомендовало французским компаниям не торопиться с уходом из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.

Франция посоветовала своим компаниям не спешить покидать Россию
Фото: ReutersReuters

Она отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в Елисейском дворце принял около руководителей 15 компаний, которые действуют в России.

«Нам напомнили, что каждая компания, естественно, свободна размышлять о своем положении и брать на себя ответственность за свою стратегию в России», — заявил один руководителей компаний, который участвовал во встрече в Елисейском дворце.

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В частности, крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании подчеркнули, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами. Также британский интернет-магазин и производитель одежды Asos решил приостановить доставку товаров в Россию.

Сегодня группа Kering, объединяющая ряд люксовых брендов, включая Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, сообщила, что временно закрывает все магазины в России на фоне «нынешней ситуации в Европе». В этот же день стало известно, что компания Inditex, владеющая несколькими популярными брендами одежды, приостанавливает работу всех магазинов и онлайн-платформ в России. Она намерена закрыть магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius.

Приостановили деятельности в России и немецкие автоконцерны Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW.

Компании,Эммануэль Макрон,
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