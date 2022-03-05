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2 часа назад

Bosch допустил задержку поставок в Россию

Вероника Полынина

Немецкий концерн Bosch ожидает задержку поставок в Россию из-за последствий санкций Евросоюза. Об этом рассказали агентству РИА «Новости» в пресс-службе Bosch.

Bosch допустил задержку поставок в Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам представителя пресс-службы, Bosch является международной компанией со штаб-квартирой в Германии и обязана соблюдать правовые требования Евросоюза.

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В настоящее время концерн внимательно изучает эти требования и оценивает возможные последствия санкционных мер ЕС, в связи с чем ожидает задержек поставок для своих российских заводов. Эксперты компании «находятся в тесном контакте с поставщиками, субпоставщиками и клиентами», заявили в Bosch.

«Сегодня мы должны ... (отдать - ред.) всю нашу энергию благополучию наших сотрудников и их семей. ... Вместе с нашим руководством, кризисной командой и партнерами мы постоянно оцениваем динамику событий и изучаем их влияние на наш бизнес», - добавили в пресс-службе.

Концерну Bosch принадлежат 7 заводов на территории России, расположенные в Ленинградской, Самарской и Саратовской областях.

Оборот Bosch в России в 2019 финансовом году составил 1,18 млн евро. С 2014 года штаб-квартира Bosch в странах СНГ, Грузии и Украине находится в подмосковных Химках.

Компании,Microsoft,ЕС,
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