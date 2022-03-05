Компания Adobe сообщила об уходе из России

Разработчик программного обеспечения Adobe Inc. останавливает продажи продуктов и услуг в России. Об этом сообщил генеральный директор компании Шантану Нарайен в корпоративном блоге.

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«Adobe немедленно прекращает все новые продажи продуктов и услуг Adobe в России», - написал Нарайен.

Отмечается, что компания соблюдает санкции, введенные США, ЕС и Британией.

По словам Нарайена, сотрудники компании ощущают «ответственность за то, чтобы их продукты и услуги не использовались для поддержки» действий России на Украине.

Adobe также прекращает доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud «для российских СМИ, контролируемых государством».

Гендиректор компании объявил, что Adobe Foundation выделяет серию грантов на сумму более 1 миллиона долларов для помощи пострадавшим на Украине и беженцам из этой страны.