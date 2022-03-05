Prada приостановила продажи в России

Итальянский дом моды Prada заявил, что приостановил розничные операции в России в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Фото: Andrew Kelly / Reuters Andrew Kelly / Reuters

В заявлении отмечается, что модный дом обеспокоен судьбами «коллег и их семей, затронутых трагедией на Украине». В Prada добавили, что «продолжат следить за развитием событий».