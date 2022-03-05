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1 час назад

РЖД запустили свой сервис для бронирования отелей и экскурсий

Елена Прошина

Российские железные дороги запустили свой сервис для бронирования отелей и экскурсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт РЖД.

РЖД запустили свой сервис для бронирования отелей и экскурсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сервис создан на российском программном обеспечении, на данный момент к нему подключены уже порядка 60 тысяч объектов размещения.

Для доступа к ресурсу клиенту необходимо на сайт travel.rzd.ru, выбрать подходящий вариант проживания и произвести оплату. В сервисе представлена информация об услугах отелей, рейтинги, условия бронирования и отзывы путешественников.

«Одновременно с бронированием отеля пользователи могут заказать экскурсии. Им будет представлена полная информация об экскурсионной программе, дате проведения и условиях бронирования», — добавили в РЖД.

Ранее стало известно, что сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил работу в России.

Компании,РЖД,
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