РЖД запустили свой сервис для бронирования отелей и экскурсий

Российские железные дороги запустили свой сервис для бронирования отелей и экскурсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт РЖД.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что сервис создан на российском программном обеспечении, на данный момент к нему подключены уже порядка 60 тысяч объектов размещения.

Для доступа к ресурсу клиенту необходимо на сайт travel.rzd.ru, выбрать подходящий вариант проживания и произвести оплату. В сервисе представлена информация об услугах отелей, рейтинги, условия бронирования и отзывы путешественников.

«Одновременно с бронированием отеля пользователи могут заказать экскурсии. Им будет представлена полная информация об экскурсионной программе, дате проведения и условиях бронирования», — добавили в РЖД.