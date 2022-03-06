Mastercard объявила о приостановке операций в России

Американская платежная система Mastercard заявила, что приостанавливает оказание услуг на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте компании.

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Отмечается, что Mastercard приняла решение приостановить сетевые операции в связи с введением санкций против России.

«Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», — говорится в заявлении.

Кроме того, в документе указано, что карты Mastercard, выпущенные на территории России, не будут функционировать. В то же время карты, выпущенные за пределами страны, не будут поддерживаться в банкоматах и торговых точках на территории РФ.

При этом в заявлении подчеркивается, что Mastercard возобновит операции, когда представится такая возможность.

Ранее международная платежная система Visa объявила о приостановке работы в пределах РФ. Как сказано в официальном заявлении компании, в настоящий момент ведется работа по прекращению всех транзакций на территории России.