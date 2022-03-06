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2 часа назад

Mastercard объявила о приостановке операций в России

Елена Прошина

Американская платежная система Mastercard заявила, что приостанавливает оказание услуг на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте компании.

Mastercard объявила о приостановке операций в России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Mastercard приняла решение приостановить сетевые операции в связи с введением санкций против России.

«Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», — говорится в заявлении.

Кроме того, в документе указано, что карты Mastercard, выпущенные на территории России, не будут функционировать. В то же время карты, выпущенные за пределами страны, не будут поддерживаться в банкоматах и торговых точках на территории РФ.

При этом в заявлении подчеркивается, что Mastercard возобновит операции, когда представится такая возможность.

Ранее международная платежная система Visa объявила о приостановке работы в пределах РФ. Как сказано в официальном заявлении компании, в настоящий момент ведется работа по прекращению всех транзакций на территории России.

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что попавшие под блокирующие санкции российские банки должны будут прекратить выпускать новые карты Visa и Mastercard. Уже выданные россиянам карты перестанут функционировать внутри страны.

Компании,Visa,НСПК,
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