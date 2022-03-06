Эксперт назвал последствия приостановки работы Visa и Mastercard в России

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью с RT рассказал, что приостановка работы Visa и Mastercard в РФ не окажет особого влияния на экономику России.

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«Речь идёт не об отключении системы как таковой, с системой работают отдельные банки. То есть отдельные банки используют эту систему для выпуска своих карт, которыми снабжают своих клиентов», - уточнил Беляев.

Он пояснил, что ограничительные меры не способны повлиять на работу кредитных организаций внутри страны.

«Поскольку банки работают внутри России, подчиняются российскому законодательству и используют эту систему внутри России, то, таким образом, Visa и Mastercard просто не могут диктовать свои условия», - полагает эксперт.

Центробанк сообщил ранее, что выпущенные российскими банками платежные карты Visa и Mastercard будут действовать на территории РФ в штатном режиме, вплоть до окончания срока их действия. Их операции будут обрабатывать Национальная система платежных карт.