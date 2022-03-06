Раскрыты подробности работы карт Visa и Mastercard в России

Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия, затем банк сам выпустит для клиента карту «Мир». Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе», - заявили в НСПК.

Там добавили, что все операции по российским картам Visa и Mastercard внутри страны доступны, как обычно, и обрабатываются в Национальной системе платежных карт. Когда срок действия карты истечет, банк-эмитент сам сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы «Мир».