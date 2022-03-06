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1 час назад

Раскрыты подробности работы карт Visa и Mastercard в России

Майк Габриелян

Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия, затем банк сам выпустит для клиента карту «Мир». Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе», - заявили в НСПК.

Там добавили, что все операции по российским картам Visa и Mastercard внутри страны доступны, как обычно, и обрабатываются в Национальной системе платежных карт. Когда срок действия карты истечет, банк-эмитент сам сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы «Мир».

Эксперт назвал последствия приостановки работы Visa и Mastercard в России

Сегодня компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в РФ . Выпущенные в России карты этих платежных систем перестанут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России. Внутри нашей страны работа карт продолжится без сбоев.

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