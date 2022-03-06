В "Газпроме" рассказали о транзите газа через Украину

Российский «Газпром» продолжает в штатном режиме осуществлять транзит газа через территорию Украины. Поставки идут в соответствии с заявками клиентов. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 миллиона кубометров на 6 марта», - сообщили в компании.

Отмечается, что согласно контрактным обязательствам «Газпрома» по транспортировке газа перед украинскими властями, компания должна поставить в течение 2022 года 40 млрд кубометров, то есть порядка 109,6 миллиона кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, в Европе существенно выросла цена газа. Она впервые в истории превысила 2400 долларов за тысячу кубометров и продолжает расти.