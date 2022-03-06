FT: ВТБ покинет европейский рынок

ВТБ намерен выйти с европейского рынка после санкций, введенных в отношении российского банка в ответ на спецоперацию России на Украине. Об этом сообщила в воскресенье британская газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к разработке соответствующего плана.

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"Мы пытаемся сделать это так быстро, как можем, но ведение деятельности в Европе намного сложнее, чем в Великобритании. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть клиентам деньги", - заявил газете неназванный собеседник.

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По информации газеты, до введения санкций ВТБ занимался инвестиционно-банковской деятельностью в Великобритании и розничной банковской деятельностью в Германии, где у него было около 16 тыс. клиентов. Именно на них приходилась наибольшая часть европейских вкладов объемом в €4 млрд.

По информации Financial Times, в одно время на банк в Лондоне трудились 500 человек, однако их количество было сокращено до 120. Помимо этого, сообщается о 230 сотрудниках в германском Франкфурте, 30 - в Австрии и 60 - в швейцарском Цуге, где он занимается операциями на товарно-сырьевых рынках.

Официальным комментарием банка ТАСС пока не располагает.

Ранее об уходе с европейского рынка заявил Сбербанк, в отношении которого ряд стран ввели санкций. Финансовый регулятор Австрии запретил коммерческую деятельность Sberbank Europe AG - дочерней компании Сбербанка - по запросу Европейского центрального банка. А до этого Национальный банк Чехии начал процесс по отзыву лицензии у Sberbank CZ (дочерний банк Сбербанка). Великобритания ввела санкции против корреспондентских счетов Сбербанка, ему также запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов.

О санкциях

Ограничительные меры Великобритании в отношении ВТБ предполагают блокировку всех активов банка в королевстве, а также запрет на операции с участием ВТБ в валютах и с местными контрагентами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.