American Express приостановила работу в России

Американская финансовая компания American Express приостановила оказание услуг на территории России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в воскресенье на ее сайте.
Как подчеркивается в документе, в связи с событиями вокруг Украины American Express приостанавливает "все операции в России".
"В результате изданные во всем мире карты American Express больше не будут работать в банках и банкоматах в России", - поясняется в заявлении.
Кроме того, "выпущенные в России карты не будут функционировать за пределами страны".
"Мы также прекращаем все деловые операции в Белоруссии", - подчеркнули в компании.