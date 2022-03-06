American Express приостановила работу в России

Американская финансовая компания American Express приостановила оказание услуг на территории России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в воскресенье на ее сайте.

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Как подчеркивается в документе, в связи с событиями вокруг Украины American Express приостанавливает "все операции в России".

"В результате изданные во всем мире карты American Express больше не будут работать в банках и банкоматах в России", - поясняется в заявлении.

Кроме того, "выпущенные в России карты не будут функционировать за пределами страны".