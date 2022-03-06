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1 час назад

Магазины Tommy Hilfiger и Calvin Klein в России закрываются с 7 марта

Газета.RuГазета.Ru

Американская корпорация PVH Corp, которая владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Warner's приняла решение с 7 марта закрыть свои магазины и приостановить все коммерческие операции на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Магазины Tommy Hilfiger и Calvin Klein закрываются в России
Фото: ReutersReuters

Онлайн-торговля компании в России была приостановлена 28 февраля.

При этом корпорация заявила, что будет поддерживать 550 своих сотрудников в России, и они продолжат получать заработную плату.

Ранее аналогичное решение приняли крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, а также конгломерат производителей предметов роскоши Kering (Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, а также производитель часов Ulysse Nardin).

Кроме того, о временном закрытии бутиков объявил конгломерат LVMH, представляющий, в частности, модные дома Louis Vuitton, Loro Piana, Fendi, Givenchy и Dior, а также бренды Chanel и Hermes.

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