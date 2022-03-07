Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков попросил не называть его олигархом и подчеркнул, что уже полтора года не имеет должностей в основанной им кредитной организации и не входит в ее совет директоров.
"Я self-made, пожалуйста, прекратите называть меня "олигархом". Я создал с нуля более 100 тыс. новых рабочих мест, четыре бизнеса, которые не существовали вообще после распада СССР, - написал предприниматель в воскресенье на своей странице в Instagram.
Тиньков, подчеркнул, что уже не является миллиардером, а также обратился к подписчикам с просьбой не писать ему по вопросам работы банка.
"[У] меня уже 1,5 года нет ни одной должности в банке. Я даже не вхожу в совет директоров, я просто небольшой акционер и основатель, и моя фамилия совпадает с названием банка", - указано в его сообщении.
По словам бизнесмена, он никогда не использовал связи и не заключил одного госконтракта.
"Я ни разу не был в Кремле и не встречался ни с какими чиновниками, за исключением главы ЦБ, кто и был мой начальник. Мне они просто не нужны были", - написал он.
"Я пенсионер, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией, и пытаюсь помогать таким же через Фонд семьи Тиньковых", - подытожил основатель банка.