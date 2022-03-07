Sephora приостанавливает деятельность в России

Французская компания Sephora, специализирующаяся на розничной продаже косметики и парфюмерии, сообщила о приостановке своей деятельности в России. Она закрывает магазины в российских регионах и приостанавливает онлайн-продажи.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

«Учитывая нашу растущую озабоченность по поводу текущей обстановки, а также [по поводу] сложности ведения бизнеса, мы приостанавливаем нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления», - отмечается в заявлении.

Работа всех магазинов сети, принадлежащей группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, «Луи Виттон - Моэт - Хеннесси»), а также онлайн-торговля, будет завершена в ближайшие 24 часа.

«Безопасность <...> сотрудников [в России] является нашим приоритетом, и мы продолжим поддерживать их в это трудное время», - пообещали в компании.