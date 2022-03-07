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1 час назад

Финские компании Valio и Paulig прекращают работу в России

Елена Прошина

Две крупные компании из Финляндии, производитель молочной продукции Valio и производитель кофе Paulig, заявили о немедленном прекращении работы в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявления фирм, опубликованные на их официальных сайтах.

Две финские компании прекращают работу в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что у финского производителя один из заводов расположен недалеко от Москвы. Количество сотрудников составляет около 400 человек.

Производитель кофе, в свою очередь, констатировал, что «Paulig уходит из России». У компании тоже есть завод в РФ. Он находится в Тверской области. На нем трудятся около 200 сотрудников.

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Представители компаний подчеркнули, что покинут российский рынок без каких-либо проволочек, в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в России закрываются магазины парфюмерной компании Sephora. Все торговые точки сети, относящейся к группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, «Луи Виттон - Моэт - Хеннесси») прекратят работу в течение 24 часов.

Компании,Louis Vuitton,
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