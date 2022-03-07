Две финские компании прекращают работу в России

Две крупные компании из Финляндии, производитель молочной продукции Valio и производитель кофе Paulig, заявили о немедленном прекращении работы в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявления фирм, опубликованные на их официальных сайтах.

Отмечается, что у финского производителя один из заводов расположен недалеко от Москвы. Количество сотрудников составляет около 400 человек.

Производитель кофе, в свою очередь, констатировал, что «Paulig уходит из России». У компании тоже есть завод в РФ. Он находится в Тверской области. На нем трудятся около 200 сотрудников.

Представители компаний подчеркнули, что покинут российский рынок без каких-либо проволочек, в ближайшее время.