Две финские компании прекращают работу в России

Две крупные компании из Финляндии, производитель молочной продукции Valio и производитель кофе Paulig, заявили о немедленном прекращении работы в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявления фирм, опубликованные на их официальных сайтах.
Отмечается, что у финского производителя один из заводов расположен недалеко от Москвы. Количество сотрудников составляет около 400 человек.
Производитель кофе, в свою очередь, констатировал, что «Paulig уходит из России». У компании тоже есть завод в РФ. Он находится в Тверской области. На нем трудятся около 200 сотрудников.
Представители компаний подчеркнули, что покинут российский рынок без каких-либо проволочек, в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в России закрываются магазины парфюмерной компании Sephora. Все торговые точки сети, относящейся к группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, «Луи Виттон - Моэт - Хеннесси») прекратят работу в течение 24 часов.