«Газпром» сделал заявление о транзите газа через Украину

Компания «Газпром» в штатном режиме продолжает поставки российского газа Европе через Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правления «Газпрома» Сергея Куприянова.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млн куб. м на 7 марта, — сказал Куприянов.

По его словам, этот объем даже несколько превышает поставки по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. метров в сутки).

На воскресенье, 6 марта, заявки составляли 109,5 млн куб. метров.

Ранее глава МИД премьер-министр Британии призвали Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый секторы. По их мнению, Европа обязана отказаться от российских нефти и газа, несмотря на тяжелейший энергетический кризис, который разразится после этого и будет «продолжительным».