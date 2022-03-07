Компания Levi Strauss&Co «временно» прекратила работу в России

Компания Levi Strauss&Co (LS&Co) опубликовала в понедельник пресс-релиз, в котором сообщается, что она «временно» прекращает работу в России. Об этом пишет РИА «Новости».

«Учитывая значительные перебои, происходящие в регионе, которые не позволяют вести нормальную работу, LS&Co. временно приостанавливает коммерческую деятельность в России, в том числе любые новые инвестиции», - говорится в заявлении компании - производителя одежды, в том числе, джинсов.

Отмечается, что LS&Co планирует заботиться о своих сотрудниках вплоть до возвращения на российский рынок.

«Компания намерена поддерживать своих сотрудников, партнеров и их семьи, затронутых этим решением, в предстоящие месяцы», - сообщается в заявлении фирмы.

Также представители компании напомнили, что в 2021 году практически 4% выручки LS&Co приходились на страны Восточной Европы, в том числе 2% - на РФ.

Ранее сообщалось, что в России прекратили работу многие европейские фирмы. В частности, французская косметическая компания Sephora, принадлежащая корпорации LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, «Луи Виттон - Моэт - Хеннесси»), в понедельник сообщила о прекращении работы торговых точек по всей территории России.