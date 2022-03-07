Uniqlo продолжит работу в России

Компания Fast Retailing, крупнейший ритейлер Азии (сеть Uniqlo), продолжит работать в России, несмотря на международное давление с целью изолировать страну. Об этом заявил глава Fast Retailing Тадаси Янаи, сообщает Bloomberg.

«Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — заявил Тадаси Янаи.

Бизнесмен отметил, что все 50 магазинов Uniqlo продолжат работу в России, а сам он выступает за прекращение боевых действий на Украине.

Uniqlo (Unique Clothing Warehouse) - японская розничная сеть повседневной одежды «для всех». Принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co. Под вывеской Uniqlo работает около 2 тысячи магазинов точек в 18 странах мира. Марка признана «Брендом повседневной одежды № 1» в Японии, Китае и Южной Корее.