Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
56 минут назад

«Газпром» допустил дальнейший рост цен на газ

Елена Прошина

Пресс-служба российской компании «Газпром» заявила, что увеличение цены голубого топлива, даже после достигнутого в понедельник рекорда, вполне возможно. Но вина за рост цен «не на стороне компании». Об этом пишет ТАСС.

«Газпром» допустил дальнейший рост цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня на TTF - ключевом газовом хабе Европы - установлен исторический ценовой рекорд - 3892 доллара за 1 тыс. куб. м газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого не на стороне «Газпрома», - отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что все обязательства по по долгосрочным контрактам выполняются неукоснительно.

«Газпром» полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей. Украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент цена на газ снизилась до $2700 за 1 тыс. куб. м.

Причиной падения цены, по мнению специалистов, стало заявление германского канцлера Олафа Шольца о том, что власти ФРГ не собираются в одночасье разрывать деловые контакты с российскими энергетическими компаниями - бизнес будет продолжен.

Компании,Олаф Шольц,Газпром,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители