«Газпром» допустил дальнейший рост цен на газ

Пресс-служба российской компании «Газпром» заявила, что увеличение цены голубого топлива, даже после достигнутого в понедельник рекорда, вполне возможно. Но вина за рост цен «не на стороне компании». Об этом пишет ТАСС.

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«Сегодня на TTF - ключевом газовом хабе Европы - установлен исторический ценовой рекорд - 3892 доллара за 1 тыс. куб. м газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого не на стороне «Газпрома», - отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что все обязательства по по долгосрочным контрактам выполняются неукоснительно.

«Газпром» полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей. Украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент цена на газ снизилась до $2700 за 1 тыс. куб. м.