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35 минут назад

Компания Vestas приостановит строительство в России ветрогенераторных установок

ТАССТАСС

Датская компания Vestas приостанавливает четыре проекта по строительству в России ветрогенераторных установок. До этого компания объявила об отказе от новых контрактов с российскими заказчиками, теперь же она сделала следующий шаг, сообщает в понедельник газета Ekstra Bladet.

Vestas приостановит строительство в России ветрогенераторов
Фото: ReutersReuters

"Естественно, наша деятельность в России оказалась затронутой. Мы решили прекратить всю новую коммерческую активность и монтажные работы в ветрогенераторных парках России до дальнейшего уведомления, - цитирует издание комментарий компании. - Мы очень волнуемся за наших сотрудников, и сейчас это главный приоритет для нас".

В сентябре 2021 года ветроэнергетический гигант заключил четыре соглашения с российскими заказчиками на создание ветряных электростанций общей мощностью в 253 мегаватт. Три из них должны располагаться под Самарой и вступить в строй в конце 2023 года. Строительство четвертой запланировано под Волгоградом. Согласно плану, оно должно быть завершено к концу 2022 года.

Vestas пока не сообщает, на какой срок остановлены проекты.

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