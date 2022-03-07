Vestas приостановит строительство в России ветрогенераторов

Датская компания Vestas приостанавливает четыре проекта по строительству в России ветрогенераторных установок. До этого компания объявила об отказе от новых контрактов с российскими заказчиками, теперь же она сделала следующий шаг, сообщает в понедельник газета Ekstra Bladet .

"Естественно, наша деятельность в России оказалась затронутой. Мы решили прекратить всю новую коммерческую активность и монтажные работы в ветрогенераторных парках России до дальнейшего уведомления, - цитирует издание комментарий компании. - Мы очень волнуемся за наших сотрудников, и сейчас это главный приоритет для нас".

В сентябре 2021 года ветроэнергетический гигант заключил четыре соглашения с российскими заказчиками на создание ветряных электростанций общей мощностью в 253 мегаватт. Три из них должны располагаться под Самарой и вступить в строй в конце 2023 года. Строительство четвертой запланировано под Волгоградом. Согласно плану, оно должно быть завершено к концу 2022 года.