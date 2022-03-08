Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России

В Fitch Group сообщили о решении прекратить коммерческую деятельности на российской территории, в том числе операции, охватывающие кредитные рейтинги и другие услуги, которые предоставляются через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions. В то же время в компании заявили, что продолжат предоставлять рынку свои аналитические взгляды с помощью рейтингов, которые проводятся за пределами России.