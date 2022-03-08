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58 минут назад

Консалтинговая фирма Colliers заявила об уходе с российского рынка

Газета.RuГазета.Ru

Международная консалтинговая компания в сфере недвижимости Colliers со штаб-квартирой в Канаде заявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Консалтинговая фирма Colliers заявила об уходе с российского рынка
Фото: ReutersReuters

В пресс-релизе компании отмечается, что Colliers полностью поддерживает все санкционные меры, введенные международным сообществом в отношении Российской Федерации.

"В ответ на серьезность российской агрессии Colliers немедленно прекратила свою деятельность в России и Беларуси после более чем 28 лет работы. Мы благодарим наших бывших коллег и партнеров за многолетнюю работу и желаем им удачи в будущем", — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что финские компании Valio и Paulig покидают российский рынок. У компании Valio есть завод недалеко от Москвы, в нем работают около 400 человек. У компании Paulig также есть завод в России — в Тверской области, число его сотрудников составляет порядка 200 человек.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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