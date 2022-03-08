IBM приостановила весь бизнес в России

Глава компании также сообщил, что IBM помогает сотрудникам компании покинуть Украину, а также направит взносы в фонды для помощи беженцам из этой страны.

В минувшую субботу IBM уже сообщила, что прекратила «продавать технологии в России» и отказалась от сотрудничества «с российскими военными организациями». В тот же день появились сообщения, что российские власти на фоне набирающих оборот санкций экстренно готовят меры поддержки, среди которых обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Так, 4 марта американская компания Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России.