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1 час назад

IBM приостановила весь бизнес в России

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Американская корпорация IBM полностью приостановила работу в России в связи с событиями на Украине, говорится в заявлении главы технологической корпорации Арвинда Кришны.

IBM приостановила весь бизнес в России
Фото: ТАССТАСС

«Позвольте мне предельно ясно сказать – мы приостановили весь бизнес в России», – приводит слова главы технологической корпорации ТАСС.

Глава компании также сообщил, что IBM помогает сотрудникам компании покинуть Украину, а также направит взносы в фонды для помощи беженцам из этой страны.

В минувшую субботу IBM уже сообщила, что прекратила «продавать технологии в России» и отказалась от сотрудничества «с российскими военными организациями». В тот же день появились сообщения, что российские власти на фоне набирающих оборот санкций экстренно готовят меры поддержки, среди которых обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Так, 4 марта американская компания Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России.

Компании,IBM,Microsoft,
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