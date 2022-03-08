Estee Lauder закроет все магазины в России

Американская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder, которая владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty, объявила о приостановке всей коммерческой деятельности в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы на сайте фирмы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно сообщению пресс-службы, Estee Lauder закроет все магазины на российской территории, которыми владеет и управляет, а также сайты своих брендов и поставки в розничные магазины в России. Отмечается, что ранее в компании заявили о прекращении бизнес-инвестиций и инициатив Estee Lauder в России.

Ранее американская компания PVH, которая включает в себя в том числе бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, решила приостановить работу в России и Белоруссии. Как уточнили в компании, с 7 марта все магазины временно закроются.

«Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе», — уточнили в организации.