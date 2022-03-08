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1 час назад

Японская платежная система JCB приостановит операции в России

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Японская платежная система JCB приняла решение о приостановке своих операций в России. Об этом сообщается в заявлении компании, пишет ТАСС.

Японская платежная система JCB приостановит операции в России
Фото: Getty ImagesGetty Images

"Выпущенные в России карты JCB не будут поддерживаться за рубежом, выпущенные в других странах - не будут поддерживаться в России", - указано в сообщении.

По данным японских СМИ, данные меры вступят в силу с 14 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. О своем решении приостановить деятельность в России ранее объявила американская компания Visa. О решении уйти из России также объявила Mastercard.

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