Японская платежная система JCB приостановит операции в России

"Выпущенные в России карты JCB не будут поддерживаться за рубежом, выпущенные в других странах - не будут поддерживаться в России", - указано в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. О своем решении приостановить деятельность в России ранее объявила американская компания Visa. О решении уйти из России также объявила Mastercard.