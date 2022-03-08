Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Сеть магазинов «Стокманн» продолжит работу в России

Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Ни одна из компаний, представленных в сети магазинов «Стокманн», пока не планирует уход с российского рынка. Об этом сообщила журналистам член совета директоров «Стокманн» Ирина Рябко.

«Стокманн» ответил на сообщения об уходе из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ни одна из компаний, представленных в наших магазинах, пока не планирует уход с российского рынка, как сейчас пишут многие издания. Это сложная процедура, связанная с увольнением людей, реализацией остатков и закрытием юридических лиц. Сейчас все компании обозначили конец мая как срок принятия решения. Предполагаю, что если текущая ситуация не нормализуется к этому времени, бренды могут принять решение о закрытии бизнеса в России. Но, например, французские бренды продолжают свою работу», - сообщила Рябко.

Она уточнила, что большая часть партнеров, которые декларируют приостановление своих продаж в России по политическим причинам, подчиняются своим головным офисам. «Сами российские представительства брендов-партнеров перерыв в продажах связывают со следующими причинами: нарушение действующих логистических цепочек, перестроить которые в момент невозможно, отсутствие горизонта планирования в связи с ежедневными экономическими изменениями, рост курса валют, а также санкции, наложенные на осуществление платежей», - пояснила Рябко.

По ее словам, все эти причины обозначены как решаемые, а закрытия являются временными.

Компании,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители