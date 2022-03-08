«Стокманн» ответил на сообщения об уходе из России

«Ни одна из компаний, представленных в наших магазинах, пока не планирует уход с российского рынка, как сейчас пишут многие издания. Это сложная процедура, связанная с увольнением людей, реализацией остатков и закрытием юридических лиц. Сейчас все компании обозначили конец мая как срок принятия решения. Предполагаю, что если текущая ситуация не нормализуется к этому времени, бренды могут принять решение о закрытии бизнеса в России. Но, например, французские бренды продолжают свою работу», - сообщила Рябко.