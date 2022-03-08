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1 час назад

Shell объявила об отказе от российского газа и нефти

Газета.RuГазета.Ru

Британская нефтегазовая компания Shell объявила об отказе от российских нефти и газа, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Shell объявила об отказе от российского газа и нефти
Фото: ReutersReuters

В компании уточнили, что также откажутся от участия во всех нефтегазовых проектах в России, а в качестве первого шага прекратят все спотовые закупки нефти.

28 февраля нефтегазовая компания Shell сообщила о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" из-за ситуации на Украине.

По данным РИА "Новости", компания также выйдет из проекта "Сахалин-2", Salym Petroleum Development и совместного с "Газпром нефтью" проекта "Гыдан энерджи".

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Ранее Shell извинилась за то, что вынуждена покупать российскую нефть в текущих условиях. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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