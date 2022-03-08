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1 час назад

Владелец брендов KFC и Pizza Hut сворачивает инвестиции в России

Елена Прошина

Американская компания Yum! Brands, владелец брендов KFC, Pizza Hut и Taco Bell, заявила, что временно приостанавливает инвестирование и развитие в России. Прибыль будет направлена «на гуманитарные цели». Об этом пишет РИА «Новости».

«Как и многие во всем мире, мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися на Украине», - говорится в заявлении компании.

Сотрудники Yum! Brands рассказали, что фирма временно прекращает инвестирование. Кроме того, будет приостановлено «развитие [сети] ресторанов в России».

Также в заявление указывается, что компания «перенаправит всю прибыль от операций в РФ на гуманитарные цели».

Ранее сообщалось, что две известные компании из Финляндии, производитель молочной продукции Valio и производитель кофе Paulig, завершают свою работу в России.

Компании,Видео,
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