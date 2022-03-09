Без товаров не останемся: Ozon продолжает работать

Все пункты выдачи Приморского края работают в штатном режиме. Главным приоритетом компании остается всесторонняя поддержка покупателей, продавцов и бизнес-партнеров, сообщает ИА DEITA.RU по материалам компании. С

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прос на товары некоторых категорий повышен, но у магазина есть запасы на центральных и региональных складах. Также сотрудники Ozon мониторят цены на площадке и пресекают их необоснованные повышения на социально значимые товары.

Как и раньше клиенты сервиса могут оплачивать заказы картами Visa/Mastercard, выпущенными российскими банками, картами МИР и другими платежными инструментами. Ежедневно на склады Ozon доставляют более миллиона посылок с товарами широкого ассортимента. Для перевозок по стране компания использует наземный транспорт, который сейчас работает без перебоев как внутри регионов, так и на дальних расстояниях.