Без товаров не останемся: Ozon продолжает работать

Все пункты выдачи Приморского края работают в штатном режиме. Главным приоритетом компании остается всесторонняя поддержка покупателей, продавцов и бизнес-партнеров, сообщает ИА DEITA.RU по материалам компании. С
прос на товары некоторых категорий повышен, но у магазина есть запасы на центральных и региональных складах. Также сотрудники Ozon мониторят цены на площадке и пресекают их необоснованные повышения на социально значимые товары.
Как и раньше клиенты сервиса могут оплачивать заказы картами Visa/Mastercard, выпущенными российскими банками, картами МИР и другими платежными инструментами. Ежедневно на склады Ozon доставляют более миллиона посылок с товарами широкого ассортимента. Для перевозок по стране компания использует наземный транспорт, который сейчас работает без перебоев как внутри регионов, так и на дальних расстояниях.
Несмотря на происходящее в мире, компания продолжает поддерживать предпринимателей, которые ведут торговлю на сайте. Добавлены дополнительные дни выплат к стандартным датам, отменена плата за размещение на складах Ozon до 30 июня наиболее востребованных товаров; это товары повседневного спроса, товары для детей и животных, электроника, товары для сада и огорода и другие. Для продавцов, которые торгуют со своего склада Ozon смягчил правила выполнения заказов, имея в виду возможную нестабильность в работе логистических компаний.