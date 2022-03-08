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28 минут назад

General Electric приостановила деятельность на территории России

Елена Прошина

Американская многоотраслевая корпорация General Electric Co заявила, что в связи с украинскими событиями останавливает на неопределенное время основную часть операций в РФ. Об этом пишет ТАСС.

General Electric приостановила деятельность на территории России
Фото: ReutersReuters

В заявлении отмечается, что компания сделает исключение для «предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе».

Агентство напоминает, что американская машиностроительная компания после начала специальной военной операции на Украине прекратила поддержку российским авиакомпаниям, которые пользовались ее оборудованием.

Ранее сообщалось, что свои инвестиции в Россию временно приостановила компания Yum! Brands, владелец брендов KFC, Pizza Hut и Taco Bell. В пресс-службе фирмы уточнили, что прибыль будет направлена «на гуманитарные цели».

Кроме того, закрывает свой завод в Калуге германский производитель шин и автокомпонентов Continental.

Компании,General Electric,
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