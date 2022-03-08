L'Oreal закрывает свои магазины в России

Крупнейшая в мире косметическая компания L'Oreal временно закроет магазины и онлайн-магазины в России. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Уточняется, что решение принято в связи с проведением РФ военной операции на Украине. Французская компания также приостанавливает промышленные и коммерческие инвестиции в России.

Ранее о приостановке коммерческой деятельности в РФ заявила американская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder. О сокращении активности в России заявила также заявила американская компания Procter & Gamble.

L'Oreal входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000. Ей принадлежат бренды NYX Professional Makeup, Maybelline, L'Oreal Paris, Essie, Elseve, Garnier, Lancome, Redken, Kerastase, Matrix, La Roche-Posay, Vichy и другие.