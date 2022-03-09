Heineken приостанавливает производство и продажи пива в РФ

Нидерландская пивоваренная компания Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken на территории Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

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Уточняется, что при этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения Heineken в РФ продолжат работать в штатном режиме, сохраняя крупный спектр брендов пива и сидров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

После этого ряд иностранных компаний объявили о приостановке производства своей продукции на территории РФ, или закрытии магазинов в России, или прекращении инвестиционных проектов. В частности, об остановке своего производства сообщил финский Fazer, о приостановке инвестиционных проектов — Danone, экспорт пива в Россию прекратили чешские производители Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard и другие.

Онлайн-продажи также прекратили Nike, Apple, iHerb, Adobe, H&M, а также другие компании.