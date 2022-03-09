Universal Music уходит из России

"Мы призываем к скорейшему прекращению насилия на Украине. Мы соблюдаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами сотрудничаем с группами из разных стран (включая США, Великобританию, Польшу, Словакию, Германию, Чехию и Венгрию), чтобы поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи и доставить срочную помощь беженцам в регионе", - заявили в компании.