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32 минуты назад

Universal Music уходит из России

Газета.RuГазета.Ru

Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Universal Music Group объявила о прекращении деятельности в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Financial Post.

Universal Music уходит из России
Фото: PixabayPixabay

Компания приостанавливает все операции и закрывает свои офисы в России.

"Мы призываем к скорейшему прекращению насилия на Украине. Мы соблюдаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами сотрудничаем с группами из разных стран (включая США, Великобританию, Польшу, Словакию, Германию, Чехию и Венгрию), чтобы поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи и доставить срочную помощь беженцам в регионе", - заявили в компании.

Ранее аналогичное решение принял интернет-сервис потокового аудио Spotify. Офис в стране был закрыт "на неопределенный срок", а позднее ограничил российским пользователям возможность оформления Premium-подписки. Свою деятельность в России также приостановил шведский онлайн-сервис аудиокниг Storytel , включая прекращение производства всего контента и приобретения нового контента в России. В компании подчеркнули, что поддерживают народ Украины и координируют ряд инициатив через организацию в Польше.

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