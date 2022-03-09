Universal Music уходит из России

Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Universal Music Group объявила о прекращении деятельности в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Financial Post.
Компания приостанавливает все операции и закрывает свои офисы в России.
"Мы призываем к скорейшему прекращению насилия на Украине. Мы соблюдаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами сотрудничаем с группами из разных стран (включая США, Великобританию, Польшу, Словакию, Германию, Чехию и Венгрию), чтобы поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи и доставить срочную помощь беженцам в регионе", - заявили в компании.
Ранее аналогичное решение принял интернет-сервис потокового аудио Spotify. Офис в стране был закрыт "на неопределенный срок", а позднее ограничил российским пользователям возможность оформления Premium-подписки. Свою деятельность в России также приостановил шведский онлайн-сервис аудиокниг Storytel , включая прекращение производства всего контента и приобретения нового контента в России. В компании подчеркнули, что поддерживают народ Украины и координируют ряд инициатив через организацию в Польше.